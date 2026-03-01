定年後もパートやアルバイトとして働き続ける人はいますが、どのくらいの収入を得ているのか、気になることもあるでしょう。 清掃員のアルバイトで「月25万円」はシニアのアルバイト収入として高いほうなのか、ほかの職種との違いや同年代の平均収入との差を確認してみるとよいかもしれません。 本記事では、シニアのアルバイトで「月25万円」が多いほうかどうかを解説するとともに、他職種や同年代との比較、定年