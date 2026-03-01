◆米大学野球スタンフォード大４―１５フレズノ州立大（２月２８日、米カリフォルニア州スタンフォード＝サンクンダイヤモンド）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）が、本拠でのフレズノ州立大戦に「５番・一塁」でスタメン出場し、開幕戦以来の今季２号本塁打を放った。試合は４−１５で敗れた。第１打席は二ゴロ。２―５と逆転された直後の４回先頭の第２打席で、カウント１−１からの３球目をフルスイング。快