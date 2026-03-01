阪神は１日、ＷＢＣ強化試合（２日・韓国戦、３日・日本代表戦）の前日練習を京セラドームで行った。８年ぶりに人工芝が張り替えられたことから、入念に跳ね方などをチェック。シートノックを終えると、筒井外野守備兼走塁チーフコーチは「はね方が全然違う」と目を丸くしていた。限られた時間だったため、野手は守備練習のみを実施。その後、甲子園に戻ってからフリー打撃などで汗を流した。