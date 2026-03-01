ＷＢＣ韓国代表のドジャース・金慧成（キム・ヘソン）が１日、京セラドームでチーム練習に参加し、二塁でノックを受けるなどした。韓国代表は２日に阪神戦、３日にオリックスとの強化試合を予定している。金慧成は、オープン戦は４試合で１３打数６安打の打率４割６分２厘、１本塁打、５打点と好調をキープしていた。ドジャースでは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希と同僚。ＷＢＣ１次ラウンドでは日本と同じＣ組で、２６日に