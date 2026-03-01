３月３日付で定年引退を迎える美浦の５名の引退調教師への花束贈呈セレモニーが１日、中山競馬場の昼休みにウィナーズサークルで行われた。国枝栄調教師、小西一男調教師、土田稔調教師、根本康広調教師、南田美知雄調教師が出席し、日本調教師会、日本騎手クラブ、家族や関係者からそれぞれ花束を受け取った。奥村武調教師、戸崎圭太騎手らから花束を贈呈された国枝調教師は「長いようであっという間でした。この日で最後かと