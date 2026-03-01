1日の中山5R・3歳未勝利戦（芝1600メートル）で1番人気のサザンテイオー（牡3＝根本）が直線内から鮮やかな差し切り。3日に定年引退を迎える根本康広師（70）の管理馬にまたがった愛弟子・長浜が師匠の花道を飾った。勝利したサザンテイオーの勝負服は「桃、黒鋸歯形」。87年、根本師が騎手時代にダービーを制したメリーナイスと同じ勝負服だ。この日は、当時に着用していたブーツを愛弟子の長浜が着用。師は「最後に勝って良