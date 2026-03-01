◇東京マラソン（2026年3月1日都庁前〜東京駅前の42.195キロ）今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。終盤には前日本記録保持者の鈴木健吾（30＝横浜市陸協）との一騎打ちとなったが、最後に突き放してフィニッシュ。「走っててみんな盛り上がっているんだろうなと。対決と言うよりサバイバル。上げるというよ