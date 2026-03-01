上沼恵美子（70）が1日に放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）での金メダルをめぐりが、最近、金と銀価格の高騰で価値が上がっている話題に触れた。ゲスト出演した経済評論家が、かつて金メダルは純金で作られていたが、現在は銀は約92％が銀で、金はメッキ加工で約6グラムしか使われていないと解説した。上沼は「いま、金は高い」と話すと、専門家はミラ