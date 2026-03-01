2月28日午後、新潟県長野県にまたがるスキー場で雪崩があり4人が骨折などのケガをしました。雪崩があったのは妙高市と長野県飯山市にまたがる斑尾高原スキー場です。28日午後2時過ぎに上級者向けコースで雪崩が起き少なくとも5人が巻き込まれました。5人は救助され病院で手当てを受けていますが、このうち県外の親子２人と台湾からの男女2人の合わせて4人が骨折などのケガをしました。命に別条はありません。警