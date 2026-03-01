米国・ＷＷＥのＰＬＥ「エリミネーション・チェンバー」（２８日＝日本時間１日、イリノイ州シカゴ）で行われた女子エリミネーション・チェンバー戦は、リア・リプリーが初優勝。?明日の女帝?アスカは最後の３人に残れず敗退した。６人参加のチェンバー戦は、鋼鉄の鎖で囲まれたリングで戦う危険な試合形式。優勝者は祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日、ネバダ州ラスベガス）でＷＷＥ女子王者ジェイド・カーギルに