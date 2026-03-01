【モデルプレス＝2026/03/01】Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が2月28日、自身のInstagramを更新。グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の金城碧海・Travis Japanの七五三掛龍也とディズニーランドに訪れたことを報告した。【写真】キスマイ・JO1・トラジャ、オフ感あふれるディズニーショット◆藤ヶ谷太輔・金城碧海・七五三掛龍也でディズニー満喫この日、藤ヶ谷は「しめ、スカイと！！」とディズニーランドでのオフショッ