【モデルプレス＝2026/03/01】俳優の佐藤浩市と寛一郎が2月28日までに、雑誌「GQ JAPAN」（コンデナスト・ジャパン発行）のInstagramに登場。親子で表紙を飾り、注目が集まっている。【写真】65歳ベテラン俳優「そっくり」29歳イケメン息子との2ショット◆佐藤浩市＆寛一郎、親子共演2月28日発売の雑誌「GQ JAPAN」（コンデナスト・ジャパン発行）4月号の表紙を飾る佐藤と、その息子で俳優の寛一郎。投稿では、シックな衣装姿の親