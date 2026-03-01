お笑いコンビ・ハイヒールのモモコさん（62）が2026年2月23日、自身のインスタグラムを更新。気品あふれる着物ショットを披露した。「髪留めは80年代CHANELのブローチ！」モモコさんは、「毎年楽しみにしている『十四代の飲み比べ会』で、下鴨茶寮に行きました！！」と報告し、帯やバッグにもこだわった黒い着物姿を投稿した。モモコさんは「お酒もお料理も、最高でした」と振り返り、「着物は、小さい花柄の黒の合わせに、CHANEL