3月弥生、さっそく3日ひな祭りに南岸低気圧がやってくるでしょう。今回の南岸低気圧は、北陸地方にも影響がありそうです。平野部は雨でも山間部は雪になるでしょう。福井県から富山県にかけては雨に注意、富山県から新潟県の山沿いでは雪に注意が必要です。平野部は雪がないからと油断せずに、山沿いや峠越えの道を行く際は、最新の気象状況を確認してください。ひな祭り平野は雨、山は雪に注意3日(火)は、低気圧が本州南岸を進