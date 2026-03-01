◆報知新聞社後援東京マラソン（１日、東京都庁スタート〜東京駅前行幸通りゴール＝４２・１９５キロ）日本記録保持者の大迫傑（リーニン）が日本人トップの２時間５分５９秒で１２位、前日本記録保持者の鈴木健吾は２時間６分９秒で１３位だった。“新旧対決”は大迫の勝利となった。レース後、一騎打ちを振り返った鈴木は「胸を借りるっていうつもりで、最後、負けたくないなっていう思いで走っていました。地力がまずは足り