◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・ユース・スマッシュ最終日（１日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール１日＝宮下京香】女子シングルスの１５歳以下の部の決勝が行われ、１２歳の松島美空（田阪卓研）が、１４歳の中国選手を４―１で破り、頂点に立った。「めっちゃうれしい。自分のサーブを効かせることができて、サーブからの得点率が高かったので良かったと思います」と笑顔がはじけた。７点先取制で行われ