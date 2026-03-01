歌手・工藤静香が公開したショットに、ファンは歓喜している。工藤は２８日、自身のインスタグラムを更新。「なおちゃんの舞台を見に行ってきました！本当みなさん大変そうだけど面白かったよ〜」とつづり、女優の飯島直子と頬をくっつけた親密２ショットをアップした。この投稿にファンからは「ツーショット可愛すぎてやば」「最高〜」「そう相思相愛ぶりが伝わってきます」「しーなお神ショット」「相変わらず仲良し」「美