「本当に大丈夫ですか？」と念を押して当日を迎えたのに、あっさり友だちとの食事を優先するお義母さん。 しかもまったく悪びれる様子なく…自分との約束の優先順位が低いのだと感じてしまいますよね。ふつうは奥さん側の反応になると思いますが、旦那さんはなぜ怒らない!?【まんが】気分屋すぎる義母(ウーマンエキサイト編集部)