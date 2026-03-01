調教師としての最終の日に、名伯楽の代名詞シャドーロールが躍動した。１日の中山４Ｒで、チャーリー（牡３歳、美浦・国枝）がＶ。直線入り口で先頭に立ち、後続を１０馬身突き放す圧勝劇だった。最後のコンビとなったルメールは左手を掲げて大きくガッツポーズし、「国枝先生とのコラボレーション。いい思い出がたくさんあります。彼と最後に乗る馬で勝つことができてうれしいです！」と喜んだ。チャーリーの勝利に、国枝師は