『クレヨンしんちゃん』をいつでもどこでも楽しむことができる公式アニメ視聴サービス「クレヨンしんちゃん ぶりぶりCLUB（クラブ）」。3月1日（日）より、同サービスがさらに便利に使いやすく進化し、専用iOSアプリでのサービス提供を開始することが決定した。© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK「クレヨンしんちゃんぶりぶりCLUB」最大の特徴は、月額550円（税込）でテレビアニメ2300話以上のおはなしが見放題