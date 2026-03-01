女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は2日、第106話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞松野トキ（郄石あかり）は「リテラシーアシスタント（創作活動の手助け役）」としてレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）を支えるために、英語の勉強を続ける。ある日、英語が上手なラン（蓮佛美沙子）からお茶会に招待され、勉強のコツを教えて