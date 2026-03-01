文芸評論家の三宅香帆氏（32）が、1日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。近年流行する「メロい」という言葉について解説した。恋愛トークの中で、三宅氏は「メロい」というワードを使うと、すかさず女優の田中みな実（39）から「“メロい”って何ですか」と質問された。三宅氏は「原義でいうと『メロメロになっちゃうぐらい良い』みたいな意味で、結構アイドルオタクの方がアイドルとかに思わぬ表情を見せ