ドジャースのスネル＝2025年10月、ロサンゼルス（共同）サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）に2度輝いているドジャースの先発左腕スネルが2月28日、開幕を負傷者リスト（IL）に入って迎える可能性が高くなった。左肩に不安を抱え、別メニューで調整中。ロバーツ監督は「現状を踏まえると、開幕に間に合う可能性はゼロだろう」と言及した。（グレンデール共同）