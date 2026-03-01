24年に現役を引退した阪神の秋山拓巳ベースボールアンバサダー（34＝BA）が1日、スポニチアネックスの取材に応じ、春季キャンプでドラフト1位・立石正広内野手（22）の活躍に太鼓判を押した。キャンプ中に目にしたスイングの強さや、強靱な体に驚がく。「森下の1年目以上の雰囲気」と評した。（取材・遠藤礼）第3、4クールに沖縄・宜野座、具志川の両キャンプを訪問した秋山BAは投手陣を中心に熱視線を送る一方で気になる存