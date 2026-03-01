札幌がホーム開幕戦に岐阜を迎えた北海道コンサドーレ札幌は2月28日、明治安田J2・J3百年構想リーグ第4節でFC岐阜と対戦し、1-2で敗れた。ホーム開幕戦となったこの試合に合わせ、札幌サポーターが圧巻のコレオを披露し、「見事なエンブレムになってよかった」と注目を集めている。試合は前半28分に岐阜MF荒木大吾に先制弾を許すも、同34分にDF家泉怜依がセットプレーの混戦から右足で同点弾を叩き込んだ。しかし後半19分に