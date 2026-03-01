行方不明になっていた高齢男性を発見・保護したとして、千葉県警千葉北署は、嘱託警察犬のジャーマンシェパード「ヴァルドオブアウトサイダー」（オス、６歳）と、訓練士の半貫由季さん（５９）に感謝状を贈った。ヴァルド君と半貫さんは１月１日夜、家族から行方不明の届け出が出されていた９０歳代男性の捜索要請を受け、同日午後７時過ぎに捜索を開始。枕のにおいを手がかりに、まもなく近くの公園でしゃがみ込んでいた