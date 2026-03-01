〈「下腹部は血まみれ」「顔はカラスに突かれていた」林で発見されたのは6歳少女の遺体…無実の青年を「死刑囚に変えた」警察の暴走（昭和29年の冤罪事件）〉から続く放浪中の青年は、なぜ「殺人犯」にされたのか。少女殺害事件の捜査線上に浮かんだのは、前科歴のある1人の男だった。【写真を見る】警察の拷問で「失禁させられた」ことも…少女殺しの罪で逮捕された「無実の青年」拷問まがいの取り調べ、自白偏重の捜査、鑑定