大相撲春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）へ向けて二所ノ関一門連合稽古がＪＲ大阪駅前のグランフロント大阪北館で行われた。横綱・大の里（二所ノ関）、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が３日ぶりに相撲を取り、１４番。最初の一番で相手をはじいて、右を差して寄り切った。土俵際を残して最後突き落とすなど、本場所で見せたような軽やかな動きをみせた。一方で琴桜に左上手を許して寄り切られたり、右下手を切られて寄