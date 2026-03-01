◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)東京マラソンに出場した大迫傑選手(34歳、LI-NING)が2時間5分59秒の全体12位で日本人トップフィニッシュ。終盤は鈴木健吾選手(30歳、横浜市陸上競技協会)との新旧日本記録保持者対決を制しました。大迫選手は昨年12月にバレンシアマラソンで2時間4分55秒の日本新記録をマーク。鈴木選手が2021年に記録した従来の記録を1秒更新しました。それからわずか3か月でのレー