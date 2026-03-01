【明治安田J1百年構想リーグ】サンフレッチェ広島 1−2 京都サンガF.C.（2月27日／エディオンピースウイング広島）【映像】強烈過ぎるショルダータックルサンフレッチェ広島に所属するMF川辺駿のタックルを巡ってファンからは賛否両論となっている。広島は2月27日、明治安田J1百年構想リーグの第4節で京都サンガF.C.と対戦。ベンチスタートだった川辺は1点リードで迎えた69分にFWジャーメイン良との交代でピッチに登場した。