元「モーニング娘。」後藤真希の弟で、千葉・八街市議を務める後藤祐樹氏の長女・芹澤もあが、キュートな近影を公開した。芹澤は１日までに、自身のインスタグラムを更新。胸元に大きなリボンがデザインされたグレーニットを着用し、ツインお団子ヘアにした姿をアップした。この投稿には「本当に可愛い」「可愛すぎてるー」「デッカいリボンかわいい」などの声が寄せられている。