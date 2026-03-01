俳優の唐沢寿明（62）が、2月28日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。妻で女優の山口智子（61）に捨てられたという私物を明かした。番組では、昭和と令和のジェネレーションギャップの話題になった。浜田は「ゲームなんか、一番最初のファミコンが出た時に“ウワ〜”だったもん。こないだロケでSwitchやったけど、なにこれ？だった」と回想。唐沢も「全然、分からない。だって俺らはパックマンの世代だもん。