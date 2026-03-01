バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、劇的勝利を収めたドルトムントとの“デア・クラシカー”を振り返った。クラブ公式サイトがコメントを伝えている。ブンデスリーガ第24節が2月28日に行われ、首位バイエルンは敵地で2位ドルトムントと対戦。26分に先制点を許したものの、54分にケインが同点弾を記録すると、70分にはPKからケインが勝ち越しゴールを挙げた。その後、83分に同点に追いつかれたが、87分に