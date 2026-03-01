女優の田中みな実が１日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。家に招き、帰したくないと思うほど仲のいい芸能人を明かした。この日は歌手・あの、文芸評論家・三宅香帆氏との鼎談（ていだん）。あのとはネイルサロンが共通で、ネイリストを介して仲良くなったと説明。あのが「プライベートでもおウチもお邪魔させてもらったり」と話すと、田中は「基本、ウチでしか会ってないよね」と反応。あのは「ホントにいろんな料理