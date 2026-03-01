人気日本人女子レスラーへの“嫉妬”が止まらない女子レポーターがついに実力行使に踏み切った。巧妙かつ情熱的なパロディ動画でファンを楽しませている。【映像】美女レポーターが日本人女子を“ぶん回す”爆笑動画世界最高峰のプロレス興行「WWE」にてレポーターを務めるキャシー・ケリーが日本時間2月23日、自身のインスタグラムを更新。WWE日本人スーパースター、イヨ・スカイにありったけの嫉妬をぶつける動画を公開した