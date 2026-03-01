３月１日の中山４Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１８００メートル＝８頭立て）は、定年で引退する国枝栄調教師（７０）＝美浦＝が管理するチャーリー（牡、父クリソベリル）が、“ラストデー”で見事に勝利を飾った。勝ち時計は１分５１秒７（稍重）。快勝にスタンドが沸き立った。道中は５番手に構えて、３コーナー過ぎから前に進出。直線の入り口で前に並びかけると、そこから後続を突き放して２着同着のエスシービクトリアとガ