アジアサッカー連盟（AFC）は1日、中東情勢の悪化を受けて、今月2日〜4日に西地区で開催予定だったAFCクラブ大会の試合延期を決定。連盟公式サイトで発表した。延期となるのは、AFCチャンピオンズリーグエリート西地区ラウンド16のファーストレグ、西地区のチームが関与するAFCチャンピオンズリーグ2およびAFCチャレンジリーグの準々決勝第1戦だ。なお、AFCクラブ大会全カテゴリーにおいて、東地区の試合は当初の予定通り実施