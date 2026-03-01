歌手の松浦航大（32）が3月1日、自身のSNSを更新し、2月28日をもって所属事務所を退所したと報告した。【写真】歴史が動いた瞬間！鬼レンチャンを達成した瞬間の松浦航大書面を通じて「この度、2026年2月28日を以て、ビクターミュージックアーツ株式会社との契約が満了となりましたのでお知らせ致します。2021年よりお世話になり支えてくださったビクターの皆様、多くの関係者の皆様、また輝かしい歩みを共に応援してくださっ