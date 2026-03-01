ブレーメンがブンデスリーガで14試合ぶりの白星を挙げた。ブレーメンは前節ザンクトパウリとの直接対決に敗れるなど3連敗で自動降格圏の17位に転落したなか、2月28日の第24節で最下位ハイデンハイムと直接対決。日本代表DF菅原由勢とU−21ドイツ代表GK長田澪がフル出場したブレーメンは、57分にヨヴァン・ミロシェヴィッチがこじ開けて先制すると、試合終了間際にオウンゴールでダメ押しの追加点が生まれて2−0で勝利した。