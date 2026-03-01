「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）女子で引退レースとなった細田あい（エディオン）は２時間２３分４０秒で日本人トップの１０位でゴールした。最後は笑顔でのゴールとなった。レース後は涙を浮かべ「すごく楽しいマラソンでした。ゴールするのも今日不安だったんですけど、本当に一瞬で終わったかのような幸せな時間だったなって思います。ただ、走るだけでは終わりたくなかったので、去年の東京マラソンを超え