朝鮮中央通信（KCNA）が公開した金正恩（キムジョンウン）総書記が娘のジュエ氏とともに新型の狙撃銃を発砲する様子/KCNA VIA KNS/AFP/Getty Image（CNN）北朝鮮は28日、金正恩（キムジョンウン）総書記と10代の娘が射撃場にいる写真を公開した。後継者候補とうわさされる娘をアピールする最新の宣伝画像とみられる。北朝鮮の朝鮮中央通信（KCNA）によると、金氏と娘の「ジュエ」氏は、党への貢献をたたえて軍の幹部に銃を授与し、