女優の剛力彩芽が２月２８日深夜放送の「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演し、番組ＭＣの松岡昌宏との思い出を語った。剛力は１９歳の時に「必殺仕事人２０１２」（テレビ朝日系）で松岡と共演。当時の思い出として剛力は「『必殺仕事人』の時に（松岡の）膝の上に座らせてもらって写真を撮った記憶がある」と語った。当時、剛力が１９歳だったということで松岡は「もうちょい若いと思ってた。だ