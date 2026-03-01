女優ハン・ガインの自宅で意外な「クモの巣」が発見され、“掃除狂”として知られる歌手を衝撃に陥れた。2月26日、YouTubeチャンネル「自由夫人ハン・ガイン」には、『女優の家とは思えないハン・ガインの自宅を大掃除しに来た掃除狂ブライアン（ヨン・ジョンフンの部屋を初公開）』と題した動画が投稿された。【写真】「年に3回の流産…」ハン・ガインの壮絶告白この日、ハン・ガインの自宅を探索していた歌手のブライアンは、ハ