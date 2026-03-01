商品でもお店でも、選ぶ際に頼りになるのが“口コミ”の感想や意見。そこで、読者世代を代表して、本誌でも活躍中のanan総研メンバーにアンケートを実施。イチ押しの注目成分コスメ、ベースメイクアイテム、そしてシャンプーをご紹介します。注目成分で選んだコスメでより肌悩みに寄り添うケアをうるおい不足にはヒアルロン酸、毛穴や小ジワにはPDRN、ターンオーバーの促進にはレチノールなど、成分でコスメを選んでいる人も多数。