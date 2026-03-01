1日午後0時41分ごろ、熊本県、大分県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は大分県西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、熊本県の産山村、大分県の竹田市です。【各地の震度詳細】■震度2□熊本県産山村□大分県竹田市■震度1□熊本県阿蘇市南