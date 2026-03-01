2日から京セラドームで強化試合ドジャースのキム・ヘソン内野手は1日、WBC韓国代表の一員として京セラドームでの練習に参加した。オープン戦では絶好調で、阪神とオリックスとの強化試合を経て、WBCに臨む。メジャー2年目を迎えたキムは、17日（日本時間18日）ライブBPでは、山本由伸投手から本塁打を放った。オープン戦では打率.462（13打数6安打）1本塁打5打点2盗塁、OPS1.154と好調だった。京セラドームで行われた練習に