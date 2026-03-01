今冬に海を渡ったサムライ戦士、倍井謙が輝きを放った。愛知県出身で現在24歳の倍井は、名古屋グランパスから2025年にジュビロ磐田に期限付き移籍し、J２で38試合６ゴールをマーク。今年１月５日にレンタル期間を2027年１月31日まで延長した。しかし、海外挑戦のため磐田との契約を解除。ベルギー２部ベールスホットへの期限付き移籍を選択した。そして迎えた新天地での４戦目。倍井は現地２月28日のフランクボランズ戦に左