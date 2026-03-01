観光名所やグルメを楽しみながら広島市内を巡るウォーキングイベントが開かれました。 「ワンダーウォークひろしま２０２６」は広島の名所を巡り、自然や文化に触れてもらおうと企画されたものです。 ひろしまゲートパークを起点に５ｋｍから最長４２ｋｍまで４つのコースに分かれ、約２０００人が参加しました。 参加者はコース上のチェックポイントにあるキッチンカーのグル