下松市を拠点とする社会人女子バスケットボールチーム「笠戸ブレイブスター」がおととい、下松市長にトップリーグ昇格などを報告しました。下松市役所を訪れたのは笠戸ブレイブスターのキャプテンと副キャプテンら4人です。おととし（2024年）4月に結成された笠戸ブレイブスターは今シーズン、西日本2部リーグで全勝優勝を果たし、その後の入れ替え戦でも勝利し、アマチュア最高