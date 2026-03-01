面識のある女性(70代)に暴行を加えケガをさせたとして、2月28日夜、鹿児島市の男(70)が傷害の疑いで逮捕されました。女性は意識不明の重体です。逮捕されたのは、鹿児島市小野のパート従業員、緒方 健一 容疑者(70)です。警察によりますと、緒方容疑者は2月27日午後7時ごろ、県内の屋内で70代の女性を突き飛ばすなどの暴行を加え、ケガをさせた疑いが持たれています。事件から約12時間後の28日午前7時半ごろ、女性が意